Глава минобороны Франции призвал атаковать цитадель ИГ

Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал международную коалицию во главе с США начать атаку «столицы» террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), города Ракки. Его заявление прозвучало в интервью радиостанции Europe 1.

Ле Дриан считает, что данную операцию необходимо начать, пока продолжается освобождение иракскими военными и курдами совместно с коалицией иракского Мосула от боевиков. «Борьба с ИГ входит в основную фазу вместе с битвой за Мосул, но еще есть территории, включая Ракка», — напомнил министр.

По его словам, битва за Ракку может обойтись без участия наземных сил западных стран, однако ей необходима поддержка с воздуха. Ле Дриан считает будущее сражение долгим и сложным, поскольку боевикам удалось наладить тесные контакты с местным населением Ракки.

Стоит отметить, что ранее Турция заявила о готовности принять участие в освобождении Ракки после того, как завершится спецоперация в Мосуле и операция «Щит Евфрата».