РПЦ объявила о дефиците нательных крестиков на «Адмирале Кузнецове»

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который входит в состав группы Северного флота,из-за высокого спроса среди военнослужащих закончились нательные крестики. Об этом сообщается на официальном сайте Североморской епархии РПЦ.

Как рассказал помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими протоиерей Сергий Шерфетдинов, из-за того, что большое число моряков решили креститься, закончилось также Святое миро.

«По сути, условия для пастырской работы идеальные. Живу как в раю: молюсь, читаю и постоянно общаюсь с экипажем. Единственно, мешает райскому настроению корабельная ругань. Но провожу работу и в этом направлении», — говорится в записке отца Сергия для епархии.

Отметим, сейчас «Адмирал Кузнецов» следует по Средиземному морю для «обеспечения военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана».