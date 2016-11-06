В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды

В Москве объявлено штормовое предупреждение, на столицу движется снегопад, который будет сопровождаться сильным порывистым ветром и гололедом. Об этом сообщает ТАСС.

«Объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень опасности погоды, который означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба», — заявили в Гидрометцентре.

К 7 ноября в столичном регионе может выпасть до 19 мм осадков, что составляет более трети месячной нормы, а 8 ноября ожидается 20% месячной нормы осадков в виде дождя.

Ночь на 6 ноября стала в Москве самой холодной с начала осени.