Следствие установило эпицентр взрыва в доме в Иваново

Следствие выяснило, что эпицентр взрыва в жилом доме в Иваново находился на первом этаже в том месте, где был установлен газовый котел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК Светлану Петренко.

«Следователи установили квартиру, где находился эпицентр взрыва бытового газа. По основной версии, эпицентром взрыва стала квартира на первом этаже, в которой был обнаружен газовый котел с повреждениями и следы термического воздействия на полу», — рассказала она.

Как отметили в пресс-службе администрации города, власти будут покрывать расходы оказавшихся на улице жильцов разрушенного дома на самостоятельную аренду квартир. Они готовы компенсировать им 15,6 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что к взрыву бытового газа привели нарушения при эксплуатации оборудования в доме. Управляющие компании не заключили договор на его обслуживание.