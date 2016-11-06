Прокуратура заявила о нарушениях при использовании газового оборудования в Иваново

В Ивановской области при проверке технического обслуживания внутридомового газового оборудования обнаружено большое число нарушений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Следует отметить, что в 2016 году органами прокуратуры области проводились проверки в данной сфере, по итогам которых выявлено более 250 нарушений, внесено 168 представлений, возбуждено 29 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.22 КоАП России (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений», — рассказали в прокуратуре.

В частности, выяснилось, что управляющие компании многоквартирных домов не выполняли требования о заключении договоров на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования со спецорганизациями.

Ранее МЧС пообещало проверить газовое оборудование во всех российских домах.

Напомним, сегодня ночью при взрыве газа в жилом доме в Иваново погибли шесть человек.