СК возбудил дело после взрыва в Иваново

Следственный комитет принял решение о возбуждении уголовного дела по факту взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Иваново. Об этом сообщает РИА Новости.

«По факту обрушения части 12-тиквартирного двухэтажного дома следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — заявили в СК.

Глава СК Александр Бастрыкин принял решение об отправке в Иваново опытных следователей-криминалистов из центрального аппарата ведомства, которые должны выяснить причины произошедшего.

Расследование взрыва находится также под контролем губернатора Ивановской области.

В региональном СК уточнили, что приоритетной версией взрыва является утечка бытового газа из-за износа оборудования. Дом, в котором произошел взрыв, был построен 54 года назад, а должный капитальный ремонт в нем не проводился.