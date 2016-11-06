Державший женщину на цепи фермер из США сознался в семи убийствах

Арестованный полицией выходец из Южной Каролины, который несколько месяцев держал на цепи женщину, сознался в семи убийствах. Об этом сообщает телеканал NBC4.

Заточенная в металлический резервуар женщина была обнаружена на участке фермера Тодда Кольхеппа 1 ноября. Она была прикована цепью, а сам резервуар был закрыт на амбарный замок. 30-летняя Кала Браун провела в заточении 3 месяца.

Женщина сообщила, что на участке Кольхеппа могут быть закопаны трупы еще четырех жертв.

Во время допроса фермер сознался, что убил семерых.

В настоящее время Кольхеппу предъявлено обвинение пока только в похищении человека, но его ждут и новые обвинения.

Отмечается, что 45-летний мужчина уже привлекался к ответственности в связи с преступлениями на сексуальной почве.