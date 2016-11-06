МЧС проверит газовое оборудование во всех домах России

МЧС пообещало проверить бытовое газовое оборудование во всех домах России в течение месяца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы МЧС России Владимира Степанова.

«Президентом было дано поручение в максимально короткие сроки провести проверку всех домовых хозяйств. Попрошу свои графики скорректировать, чтобы в течение этого месяца завершить эту работу на всей территории России», — заявил Степанов во время совещания, которое было организовано после взрыва бытового газа в жилом доме в Иваново.

Между тем, по обновленным данным, число жертв в Иваново выросло до шести. Как передает РИА Новости, спасатели нашли под завалами дома тело еще одного мужчины.

Напомним, при взрыве бытового газа в доме в Иваново в ночь на 6 ноября обрушились две квартиры и кровля. По мнению следствия, причиной взрыва послужил износ оборудования.