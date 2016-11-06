Поклонская приписала Суворову слова Грибоедова

Депутат Наталья Поклонская во время выступления в эфире радиостанции «Вести.fm» процитировала произведение Александра Грибоедова «Горе от ума», приписав слова из него русскому полководцу Александру Суворову. Видеозаписью с эфира поделилась писательница Марина Юденич в своем Facebook.

Поклонская приписала Суворову слова героя Грибоедова Александра Чацкого из произведения «Горе от ума»: «Знаете, как говорится, "служить хочу, да прислуживать тошно"». Ведущей пришлось поправить депутата, отметив, что цитата звучит как «служить бы рад, прислуживаться тошно». На что Поклонская ответила: «Это наш великий полководец Суворов сказал так». Ведущая выразила удивление по этому поводу, заметив: «Не Чацкий ли у Лермонтова случайно?»

«И Суворов тоже. Значит, они оба так сказали», — не растерялась депутат.

По завершению эфира ведущая извинилась, сказав, что она нечаянно употребила фамилию Лермонтова вместо Грибоедова.