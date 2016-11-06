Медведев сводил китайского премьера в Эрмитаж

Премьер Дмитрий Медведев вместе с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном посетил петербургский Эрмитаж. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев и Кэцян осмотрели экспонаты Большого итальянского просвета, Малого испанского просвета, зал Рембрандта, а также залы Геракла и Афины.

Экскурсия длилась около часа. Медведева сопровождал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Поход в Эрмитаж предварил переговоры российского и китайского премьеров, которые пройдут 7 ноября в Санкт-Петербурге.