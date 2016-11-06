В Иваново при взрыве в доме погибли пятеро

В жилом многоквартирном доме в Иваново прогремел взрыв. Об этом сообщает главное управление МЧС по области.

Жертвами взрыва стали пять человек, в том числе один ребенок. Еще шестеро получили травмы. Взрыв спровоцировала утечка бытового газа. В результате оказались разрушены две квартиры, площадь обрушения превысила 80 квадратных метров.

В настоящее время завершено извлечение людей из-под завалов. «Из-под завалов извлечен живой мужчина в тяжелом состоянии. Предварительно, он последний, кто оставался под завалами», — рассказал собеседник «Интерфакса». Пострадавшего госпитализировали.