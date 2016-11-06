06 ноября 2016, 09:45
В Иваново при взрыве в доме погибли пятеро
В жилом многоквартирном доме в Иваново прогремел взрыв. Об этом сообщает главное управление МЧС по области.
Жертвами взрыва стали пять человек, в том числе один ребенок. Еще шестеро получили травмы. Взрыв спровоцировала утечка бытового газа. В результате оказались разрушены две квартиры, площадь обрушения превысила 80 квадратных метров.
В настоящее время завершено извлечение людей из-под завалов. «Из-под завалов извлечен живой мужчина в тяжелом состоянии. Предварительно, он последний, кто оставался под завалами», — рассказал собеседник «Интерфакса». Пострадавшего госпитализировали.
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