Сборная России по хоккею выиграла Кубок Карьяла

Сборная России по хоккею в финале обошла команду Чехии в третьем матче на Кубке Карьяла. Эта победа позволила россиянам занять первое место в турнирной таблице.

Встреча состоялась в Хельсинки. Она завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу россиян. Шайбы в составе россиян забросили Владимир Ткачев (26-я минута), Никита Гусев (38-я) и Алексей Береглазов (50-я).

Чехи по итогам матча оказались на второй строчке, третьими стали шведы, а команда Финляндии заняла последнее место.

Отметим, что Кубок Карьяла является этапом хоккейного Евротура.