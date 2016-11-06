06 ноября 2016, 17:05
Сборная России по хоккею выиграла Кубок Карьяла
Сборная России по хоккею в финале обошла команду Чехии в третьем матче на Кубке Карьяла. Эта победа позволила россиянам занять первое место в турнирной таблице.
Встреча состоялась в Хельсинки. Она завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу россиян. Шайбы в составе россиян забросили Владимир Ткачев (26-я минута), Никита Гусев (38-я) и Алексей Береглазов (50-я).
Чехи по итогам матча оказались на второй строчке, третьими стали шведы, а команда Финляндии заняла последнее место.
Отметим, что Кубок Карьяла является этапом хоккейного Евротура.
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