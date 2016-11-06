Российская r’n’b-певица оказалась выдворена из Украины

Российской певице Кристине Саркисян, которая выступает под псевдонимом Kristina Si, запретила въезд в страну Госпогранслужба Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Пограничники заявили, что 25-летняя певица нарушила закон о пересечении госграницы через недействующие пункты пропуска и пребывании «на временно оккупированных территориях». Этот факт был установлен, когда Саркисян проходила паспортный контроль в киевском аэропорту Борисполь, чтобы отправиться в Минск утром 6 ноября.

«В отношении данной гражданки РФ был составлен протокол об административном нарушении по статье 204-2 КУоАП. Ей запрещен въезд в Украину сроком на три года», — заявили в Госпогранслужбе.

Россиянка уже заявила, что в суде присутствовать не будет, а также решила покинуть Украину ближайшим рейсом.