Полиция США нашла похищенные у штаба Клинтон ноутбуки

В США полиция нашла три похищенных у членов штаба Хиллари Клинтон ноутбука. Кроме того, задержан предполагаемый похититель, сообщает телеканал NBC10.

Полицейским пришлось обыскать один дом, и в результате пропажа была найдена, а находящийся в доме 27-летний мужчина задержан. У него, по данным правоохранителей, криминальное прошлое.

По мнению полицейских, эта кража была случайной, так как вор не знал, что ограбленные им люди связаны с выборами.

Отметим,ноутбуки были украдены из внедорожника 4 ноября, когда сотрудники штаба Клинтон отлучились в ресторан, чтобы поужинать.