Захарова сравнила действия коалиции в Мосуле с бойней

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена, что при проводимой западной коалицией во главе с США операции в Мосуле гибнет мирное население. Об этом сообщает РИА Новости.

«Контртеррористическая операция, проводимая ведущими державами XXI века, превратилась в средневековую бойню, в которой в первую очередь страдает гражданское население. Население Мосула массово гибнет как от террористов, так и от противостоящих им сил коалиции», — полагает Захарова.

Как утверждает представитель МИДа, у коалиции нет никакого плана спасения мирных жителей, а, кроме того, она не провела эвакуацию населения.

Захарова пояснила, что «налицо абсолютная информационная блокада со стороны коалиции, не представляющей никакой достоверной информации о том, что там происходит».