Асад рассказал о «моральной» политике РФ в Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Россия не стремится вторгаться во внутреннюю политику его страны. Такие слова прозвучали в интервью The Sunday Times.

«Даже если у них есть своя точка зрения, то они говорят: "Это ваша страна, вы знаете больше". Они никогда не пытались вторгаться, потому что они никогда ничего не хотели от нас. Они не просили нас о марионеточном президенте. Они знали, что Сирия проигрывает борьбу с терроризмом, что этот терроризм будет превалировать в Европе и что это, в свою очередь, окажет негативное воздействие на Россию и на каждого в мире», — пояснил Асад.

По словам сирийского лидера, российские войска пребывают в Сирии уже 60 лет. Асад отметил, что как сирийская, так и российская политика в регионе зиждется на «морали и международном праве».

Сам Асад не намерен уходить в отставку и заявил, что будет править до конца своего срока в 2021 году.