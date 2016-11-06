СМИ сообщили о нехватке Украине денег на «Евровидение»

Украина может не справиться с финансовым обеспечением музыкального конкурса «Евровидение». Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на бывшего главу Нацтелекомпании страны и оргкомитета конкурса Зураба Аласанию.

«Преодолевать сопротивление чиновничества крайне трудно, мы не жаловались, но сейчас мы просто пропадем. Во-первых, не сможем провести "Евровидение" 2017 года, во-вторых, мы и свое будущее ставим под угрозу. Поэтому и такой кипиш, поэтому мы и делаем огласку и привлечения внимания. Это не является шантажом или торговлей. Я не собираюсь торговаться, я просто ухожу», — отметил Аласания, который 1 ноября объявил об отставке.

По данным The Telegraph, Европейский вещательный союз, являющийся организатором «Евровидения», уже посвящен в курс дела и пообещал Украине поддержку.

Всего на проведение конкурса в бюджете страны заложено 15 млн евро.