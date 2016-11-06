Курды анонсировали начало наступления на Ракку

Оппозиционная группировка «Демократические силы Сирии» объявила о начале операции по освобождению Ракки, которая считается оплотом «Исламского государства» (организация запрещена в России). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на командира повстанцев.

По его словам, наступление начнется в течение ближайших нескольких часов. Командир пояснил, что в ходе наступления войска на земле будет поддерживать авиация стран — участниц возглавляемой США коалиции.

Операция уже получила название «Гнев Евфрата». В ней, как ожидается, примут участие до 30 тысяч человек, сообщает французская радиостанция Europe 1 со ссылкой на выпущенное коммюнике «Демократических сил Сирии».

Представители оппозиции призвали мирное население города покинуть районы, где присутствуют террористы.

Ранее с призывом начать атаку Ракки выступил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.