СМИ рассказали о желании актрисы Орнеллы Мути стать гражданкой РФ

Итальянская актриса Орнелла Мути собирается получить российское гражданство, сообщает РИА Новости со ссылкой на артиста Александра Ревву.

Как пояснил Ревва, Мути является резидентом РФ. Он пояснил, что итальянка уже начала собирать необходимые для получения гражданства России документы.

Ревва отметил, что Мути объявила о своих намерениях на презентации их совместного клипа «Как Челентано» 5 ноября. В видео сценический герой Реввы Артур Пирожков изображает итальянского актера Адриано Челентано, а Орнелла Мути играет саму себя.

Ранее российское гражданство получил американский актер Стивен Сигал.