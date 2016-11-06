Боксер Пакьяо стал чемпионом мира

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одолел американца Джесси Варгасом, что позволило ему стать чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 66,68 килограмма. Об этом сообщает boxingnews24.com.

В ходе поединка 6 ноября, в Лас-Вегасе боксеры провели на ринге 12 раундов. Во втором отрезке американец получил нокдаун. Пакьяо одержал победу со счетом 114:113, 118:109, 118:109.

Отметим,эта победа позволила филиппинцу вернуть чемпионский пояс, которого он лишился в мае 2015 года.