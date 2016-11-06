Минобороны увидело расхождение с США в понимании пауз в Сирии

Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что у России и США разное понимание «пользы» от гуманитарных пауз в Сирии. Его слова приводит РИА Новости.

Так Конашенков отреагировал на заявление официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби, который расценил вводимые Россией гуманитарные паузы как бесполезные.

«Подобные заявления еще раз показывают, насколько разное у Госдепа с нами понимание «пользы» от гуманитарных пауз», — отметил он.

Конашенков пояснил, что Россия уделяет особое внимание примирению сторон и оказанию гуманитарной помощи сирийцам.

Отметим, ранее сирийский лидер Башар Асад заявил, что российская политика в регионе строится на «морали и международном праве».