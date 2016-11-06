Командиры ИГ украли у террористов миллионы долларов и сбежали

Пятеро высокопоставленных командиров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) украли из казны террористов несколько миллионов долларов в иракской провинции Найнава. Об этом сообщает Al Sumaria, ссылаясь на источник.

Украденные средства предназначались для выплат зарплат боевикам.

«Пятеро высокопоставленных командиров ИГ, среди них боевик, известный как Абу аль-Бара аль-Кахтани, ответственный за казну группировки, бежали одновременно с пропажей денег на суммы в миллионы долларов», — пояснил источник.

В настоящее время ИГ разыскивает беглецов. Известно, что они бежали через город Телль-Афар, а оттуда могли направились в город Аль-Баадж и Сирию.