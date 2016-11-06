«Ростов» разгромил «Арсенал» в матче премьер-лиги

Футбольный клуб «Ростов» с разгромным счетом одолел тульский «Арсенал» в домашнем матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:1.

У ростовчан голами отметились Александр Ерохин (26-я и 90-я минуты), Сердар Азмун (36-я) и Дмитрий Полоз (85-я). Единственный гол в составе туляков забил Никита Бурмистров (8-я минута).

Теперь «Ростов» находится на пятом месте в турнирной таблице с 20 очками, а «Арсенал» находится на 14-й позиции с девятью баллами.