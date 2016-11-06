«Русских националистов» заподозрили в попытке покушения на премьера Черногории

«Русские националисты» могут быть причастны к попытке госпереворота в Черногории 16 октября. Об этом заявила прокуратура страны, передает Reuters.

По данным прокуроров, эта же группа могла готовить убийство премьер-министра Мило Джукановича.

«Организованная группа исходила из того, что Джуканович не уйдет в результате выборов, и его следует сместить силой», – отметил главный специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич.

Как полагают в прокуратуре, группа могла сформироваться на территории Сербии, Черногории и России.

Итогом переворота должна была стать передача власти оппозиционной партии Черногории, однако, о какой именно партии идет речь, - неизвестно.