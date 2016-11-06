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06 ноября 2016, 18:35
революция русские националисты Черногория

«Русских националистов» заподозрили в попытке покушения на премьера Черногории

Премьер-министр Черногории Мило Джуканович
Премьер-министр Черногории Мило Джуканович
en.wikipedia.org

«Русские националисты» могут быть причастны к попытке госпереворота в Черногории 16 октября. Об этом заявила прокуратура страны, передает Reuters.

По данным прокуроров, эта же группа могла готовить убийство премьер-министра Мило Джукановича.

«Организованная группа исходила из того, что Джуканович не уйдет в результате выборов, и его следует сместить силой», – отметил главный специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич.

Как полагают в прокуратуре, группа могла сформироваться на территории Сербии, Черногории и России.

Итогом переворота должна была стать передача власти оппозиционной партии Черногории, однако, о какой именно партии идет речь, - неизвестно.

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