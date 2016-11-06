В Неваде Трампа увели со сцены из-за угрозы оружия

В городе Рино американского штата Невада кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа во время выступления перед сторонниками увели со сцены агенты Секретной службы. Об этом сообщает Reuters.

Видео с выступления запечатлело, как двое охранников берут Трампа за плечи и уводят его за кулисы под прикрытием. Выяснилось, что службе поступила информация о вооруженном мужчине в зале. Вскоре он был задержан.

Агенты отвечают за охрану высокопоставленных лиц.

Спустя несколько минут Трамп снова вышел на сцену. Он продолжил свое выступление словами «нас никогда не остановить». Республиканец выразил благодарность Секретной службе, местным правоохранительным органам и своим сторонникам за «невероятный уровень поддержки», передает ТАСС.