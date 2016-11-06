СМИ рассказали о тайной встрече Путина с Януковичем

Президент Владимир Путин мог провести секретную встречу с экс-президентом Украины Виктором Януковичем в Волгограде. Это могло произойти на фоне сообщений о том, что экс-советник Януковича Пол Манафорт мог тайно получить 12,7 млн долларов от Украины, сообщает Newsweek.

Манафорт руководил предвыборным штабом кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. СМИ сообщали, что он мог получать деньги от Украины, поскольку 22 раза фигурирует в черной кассе «Партии регионов» Януковича, фиксирующей коррупционную деятельность. Сначала Манафорт отрицал все обвинения, а затем покинул штаб.

Во время встречи Янукович мог заверить Путина, что в найденных документах нет никаких данных о платежах Манафорту. Однако по итогам переговоров президент заявил своим приближенным, что он не поверил украинскому коллеге.