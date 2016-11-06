Slon.ru стал Republic

Интернет-издание Slon Magazine в ночь на 6 ноября сменило дизайн сайта и стало Republic. Об этом сообщается на сайте издания.

Теперь оно находится по адресу republic.ru, на который автоматически переадресовывает читателя при попытке открыть старый сайт.

Теперь у обновленного издания сменились рубрики: появились такие разделы, как «Ревизия» («подробный ответ на вопросы о важной теме или явлении»), Cover Story («главная история недели)», а также «приложение выходного дня» под названием Weekly.

«Мы по-прежнему будем писать о политике, экономике и бизнесе. Но будем также держать вас в курсе всего важного, что происходит в науке, технологиях и многом другом», - заявила редакция.