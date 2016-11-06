«Терек» обыграл «Зенит» в матче РФПЛ

Грозненский футбольный клуб «Терек» обошел петербургский «Зенит» в домашнем матче 13-го тура чемпионата России. Счет встречи составил 2:1.

В составе грозненцев голы забил Беким Балай (34-я и 38-я минуты), у петербуржцев отличился Роберт Мак (10-я минута). Защитника «Зенита» Луиша Нету удалили с поля на 92-й минуте за вторую желтую карточку.

Таким образом, петербуржцы потерпели первое поражение в нынешнем турнире РФПЛ. Сейчас «Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице с 28 баллами, а «Терек» - на третьем с 24 очками.