Мемория. Константин Тон

6 ноября 1794 года родился архитектор Константин Тон.

Личное дело

Константин Андреевич Тон (1794 – 1881) родился в Санкт-Петербурге в немецкой семье. Отец его владел ювелирной мастерской. Константин был средним из трех братьев. Мальчики учились в немецкой школе Петришуле. В 1804 году Константин поступил в Академию художеств, а с 1808 года под руководством Андрея Воронихина стал получать там специальность архитектора.

За годы обучения он подготовил несколько проектов: «великолепное и обширное здание среди сада, удобное для помещения в нем всяких редкостей» (1811), «план для общественного увеселения жителей столичного города» (1812), Инвалидный дом (1812), монастырь (1813), проект «здания Сената в том месте, где он находится» (1815). Получив за последнюю из этих работ золотую медаль, по окончании академии был оставлен при ней «на правах и обязанностях учеников для продолжения образования». В том же году начал работу в Комитете для строений и гидравлических работ Петербурга.

В 1819 году Константин Тон был отправлен в поездку за границу для углубления архитектурного образования. Он посетил Берлин, Дрезден, Вену, Венецию, Падую, Флоренцию, Сиену, Неаполь, Болонью, Равенну, Милан, Геную и Павию. Большую же часть времени он жил в Риме, изучая античные памятники.

По возвращении на родину в 1828 году Тон за проект реставрации дворца цезарей был зачислен на работу в кабинет его величества. Первой его работой стала перестройка в здании Академии художеств. Старый конференц-зал Академии надо было переделать в галерею для размещения гипсовых слепков, а заодно устроить новый конференц-зал. В 1830 году Константин Тон получил звание академика Академии художеств и профессора архитектуры.

Вскоре Тон строит новую церковь святой Екатерины в Петербурге взамен обветшавшего здания, а также храм святого Митрофана в Воронеже. В эти же годы он готовит проект храма Христа Спасителя, который должен быть построен в Москве в память о войне 1812 года. Николай I одобрил проект Тона 10 апреля 1832 года, с тех пор возведение храма Христа Спасителя стало главным делом архитектора.

Но выполняет Тон и другие работы. В том же 1832 году он одержал победу на конкурсе проектов памятника Гавриилу Державину в Казани (статую и барельефы памятника выполнил скульптор Самуил Гальберг). Создал проекты соборов святой Екатерины в Царском Селе, апостолов Петра и Павла в Петергофе, церкви Введения Богородицы в Петербурге, церкви русского посольства в Тебризе, собора в Свеаборге, дома дворянского собрания в Новгороде, главного фасада Лесного института в Петербурге и сельской церкви в имении Сенявиных.

С 1837 года Константин Тон по приказу Николая I работает над Большим Кремлевским дворцом. Попутно он продолжал проектировать церкви в Петербурге (в том числе ряд полковых церквей), Москве, Царском Селе, Ельце, Красноярске, Костроме. 17 марта 1844 года архитектору было пожаловано наследственное дворянство «во внимание к отличным дарованиям и заслугам его». В 1838 году был издан альбом чертежей Тона, содержавший планы, фасады и разрезы храма Христа Спасителя и других церквей, построенных по его проектам, а в 1844 году появилось дополнение к альбому с планами деревянных церквей. Активная работа не мешала Константину Тону в течение более двадцати лет преподавать в архитектурном классе Академии художеств. С 1854 года он занимал пост ректора академии. Значительными работами Тона также стали вокзалы и путевые здания Николаевской железной дороги.

Умер Константин Тон 25 января (6 февраля) 1881 года в Санкт-Петербурге.

Чем знаменит

Константин Тон. 1870-е

Константин Тон, первые работы которого были выполнены в стиле классицизма, разработал новый архитектурный стиль, ставший известным под названием «русско-византийский». Николай I одобрил выбранный архитектором стиль, в результате работы Тона оказали огромное влияние на русскую архитектуру второй половины XIX века, став чем-то вроде официального канона. Закреплено это влияние было после издания альбомов с типовыми чертежами.

Самая знаменитая постройка Константина Тона – московский храм Христа Спасителя. Прототипом величественного здания высотой 102 метра, стал Успенский собор Московского Кремля. Храм имел византийскую крестово-купольную структуру, в плане представлял собой равноконечный крест с выступами в углах. Центральный шлемовидный купол покоился на четырех столпах, а по углам возвышали четыре звонницы увенчанные такими же куполами меньшего размера. Закончилось строительства храма в 1883 году, спустя два года после смерти Константина Тона. 5 декабря 1931 года храм был взорван. Заново построен в 1994 – 1997 годах.

О чем надо знать

Другим масштабным проектом Тона стал Большой Кремлевский дворец. Своим главным фасадом дворец выходит на Кремлевскую набережную. В его здании классицистическая композиция была органично связана с окружающими старинным постройками. Архитектор добился этого, использовав целый ряд «древнерусских» деталей: окна с двойными арками и «гирькой» посередине, декоративные наличники и кокошники. Переходы соединили новый дворец с Грановитой палатой, Теремным дворцом, Золотой царицыной палата и дворцовыми церквями XIV – XVII веков. Пять парадных залов дворца были названы по орденам Российской империи: Георгиевский, Владимирский, Александровский, Андреевский и Екатерининский. Проектированием интерьеров и внутреннего убранства занимались архитекторы Ф. Ф. Рихтер и Н. И. Чичагов. Строительство было закончено в 1849 году. В 1851 году Константином Тоном была построена Оружейная палата.

Прямая речь

«Творческое наследие Константина Тона противоречиво, но очень характерно для своего времени – пограничного между двумя большими архитектурными эпохами – классицизмом и эклектикой. Но нет сомнения в том, что пристани со сфинксами на Неве, Большому Кремлевскому дворцу и вокзалам Николаевской железной дороги суждена если не вечная, то длинная жизнь».

В. Г. Лисовский «Зодчие Санкт-Петербурга XIX - начала XX века»

«Вырабатывая этот стиль, Тон пытался не только вернуться к общим формам и деталям старинных национально-русских построек, в особенности храмов, но и сообщить им большую правильность, гармоничность и соответствие с новейшими потребностями и художественными принципами. Для этого требовалось, кроме врожденного дарования, проникнутость чисто русским духом, горячая любовь к отечественной старине и близкое знакомство с ее памятниками. Немец по происхождению, развившийся под эклектическою ферулою Санкт-Петербургской академии и в чужих краях, Тон, при всей своей талантливости, не был в состоянии удовлетворительно решить смело взятую на себя задачу – восстановить в новом блеске наше древнее зодчество, тем более, что систематическое изучение уцелевших его произведений в то время едва лишь начиналось. Тоновские постройки якобы в русском стиле, из которых многие весьма замечательны в конструктивном отношении, вообще представляет собою смесь неверно понятых и неуместно примененных форм и мотивов нашей древней архитектуры с произвольными измышлениями соорудителя; они грешат холодностью, сухостью, недостатком истинной красоты и истинного величия. При всем том, Тону принадлежит та заслуга, что он первый отвернулся от слепого подражания западноевропейским образцам и указал русским архитекторам на богатый источник вдохновения, кроющийся в памятниках их родной старины».

«Энкиклопедический словарь Брокгауза и Ефрона»

«Константин Тон в глазах многих людей того времени был архитектором, которому принадлежала честь возрождения национального начала в архитектуре. С другой стороны, редкое единодушие в оценке его творчества проявили представители неофициальной, радикально мыслящей России, которые отвергали творчество Тона исключительно из идейных соображений. Они выступали не против «русского» стиля, а против определенных форм выражения народности и национальности в архитектуре и, главное, против социально-политического содержания, ассоциирующегося с этими формами. Достаточно назвать среди них имена первого создателя проекта храма Христа Спасителя А. Л. Витберга, революционного демократа А. И. Герцена, поэта Т. Г. Шевченко, великого художника Александра Иванова, наконец, замечательного русского критика второй половины XIX века В. В. Стасова и других».

Е. И. Кириченко «Очерк истории московской архитектуры второй трети XIX - начала XX века»

13 фактов о Константине Тоне

По-немецки фамилия архитектора пишется Thon.

Одним из первых зданий, возведенных по проектам Константина Тона, стала «паровая оранжерея» на Крестовском острове. Оранжерея для ананасов обогревалась паром, использовавшимся тут же в находившейся рядом прачечной.

Во время жизни в Риме Константин Тон подготовил проекты реставрации дворца цезарей на Палатинском холме и храма Фортуны в Пренесте. Первый из них принес Тону звание академика Римской археологической академии. Также Тон проектировал церковь в форме готического храма, приспособленного к нуждам православного богослужения.

Николай I лично выбрал место для сооружения храма Христа Спасителя из трех вариантов, представленных ему архитектором. Храм мог находиться за Воспитательным домом, на Тверской улице на месте Страстного монастыря, но выбрано было место на Волхонке, на месте Алексеевского монастыря.

В 1830-х годах по поручению правительства Константин Тон создал типовые проекты церквей на 1000, 500 и 200 человек, а в 1840-х типовые чертежи для крестьянских домов в казенных селениях.

Константин Тон разработал проект серебряного иконостаса Казанского собора в Петербурге из серебра, отбитого донскими казаками у французов в Отечественную войну.

Еще одна работа Тона – проект знаменитой набережной с египетскими сфинксами у Академии художеств в Петербурге.

К концу карьеры Тон имел высокий гражданский чин – тайного советника и был награжден орденами святой Анны 2-й степени с императорской короной (1839), святого Владимира 3-й степени (1839), святого Станислава 1-й степени (1849), святой Анны 1-й степени (1855; с императорской короной – 1858), святого Владимира 2-й степени (1865) и Белого Орла (1869).

На пожалованном Константину Тону гербе были изображены «в лазурном поле радуга в перевязь влево, сопровождаемая в правом верхнем углу щита выходящим золотым с лицом солнцем, а в оконечности щита – серебряным муравейником, увенчанным золотым муравьем».

Портрет жены архитектора Елены Ивановны Тон (урожденной Берг) – одна из известных работ Карла Брюллова.

Мемориальные доски в честь Константина Тона установлены на Московском вокзале в Петербурге и на Ленинградском вокзале в Москве.

Художник Василий Верещагин считал, что храм Христа Спасителя «есть прямое воспроизведение знаменитого Тадж-Махала в городе Агра».

В период ректорства Тона в Академии художеств был основан музей древнерусского искусства, послуживший основой коллекции Русского музея.

Материалы о Константине Тоне

Статья о Константине Тоне в русской Википедии

Константин Тон в проекте «Хронос»

Статья о Константине Тоне в энциклопедии «Кругосвет»

Константин Тон на сайте храма Христа Спасителя