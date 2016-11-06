«ВКонтакте» появилась платная подписка на музыку

Мобильное приложение «Музыка ВКонтакте» после редизайна стало называться Boom, а также предложило своим пользователям платную подписку. Об этом пишет vc.ru.

Стоит отметить, что новая версия приложения была загружена в App Store 3 ноября, а в Google Play появилась 31 октября.

Теперь у приложения новая иконка.

Пользователям предложен четыре тарифа на выбор. Величина максимального тарифа составляет 149 рублей в месяц. Бесплатно можно загрузить до часа музыки, пользоваться этим тарифом можно не дольше 90 дней, а максимальный тариф позволяет загружать музыку без ограничений.У обеих платформ одинаковые расценки.

Напомним, ранее приложение предлагало один бесплатный тариф на 90 дней, однако пользователи отмечали, что могли воспользоваться им несколько раз подряд.