Московский театр позвал Поклонскую на спектакль «Горе от ума»

Московский театр пригласил депутата Госдумы Наталью Поклонскую посетить спектакль по пьесе Александра Грибоедова «Горе от ума». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Такое предложение озвучила заместитель художественного руководителя театра Екатерина Кретова. Она отметила, что «с удовольствием приглашает» Поклонскую.

«Наш спектакль называется "Русское горе". Это как раз о тех, кто знает больше, чем нужно, и о тех, кто знает меньше, чем нужно. Думаю, наш спектакль ей понравится. Знаете, к нам в театр некоторые депутаты ходят, думаю, что это им на пользу. На пользу ли это театру, я не знаю, а им точно на пользу», — считает Кретова.

Отметим, ранее Поклонская в эфире радиостанции «Вести.fm» заявила, что выражение «служить бы рад, прислуживаться тошно» принадлежит русскому полководцу Александру Суворову. Ведущей пришлось поправить ее, напомнив, что цитата принадлежит герою пьесы Грибоедова Чацкому.