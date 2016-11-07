Свидетельницу по делу лихачей на Gelandewagen арестовали на 10 суток

Известная участница движения стритрейсеров Мара Багдасарян, проходившая свидетельницей по громкому делу о гонках по Москве на Mercedes-Benz Gelandewagen, проведет под арестом 10 суток. Такое решение вынесли в мировом участке Савеловского суда Москвы на рассмотрении дела о неуплате штрафа за нарушение ПДД, сообщает ТАСС.

В участок поступил 51 материал о неуплате девушкой дорожных штрафов. Ранее сегодня ей присудили 40 часов обязательных работ за еще один неуплаченный штраф, потом добавили 35 часов по аналогичному эпизоду. По одному административному протоколу Багдасарян была оправдана, поскольку он был выписан ошибочно.

Девушка на суде заявила, что оплачивала все выписываемые ей штрафы. Ее адвокат ранее пояснял, что какие-то квитанции могли попросту не дойти до нее из-за поломки почтового ящика в подъезде.

Мара Багдасарян была задержана в Москве 6 ноября за грубое нарушение ПДД: она припарковала машину на тротуаре и вернулась в тот момент, когда автомобиль уже собирались эвакуировать. В отношении девушки был составлен протокол об административном нарушении, потом провели проверку, в ходе которой выявили не оплаченные ею штрафы.

Багдасарян являлась свидетельницей по делу о гонках на «Гелендвагене» в Москве и была приговорена к 10 суткам административного ареста по статье 19.3 КоАП РФ — о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.