Forbes назвал Романа Абрамовича налоговым резидентом России

Миллиардер, владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович проводит в России более 183 дней в году. Именно столько требует законодательство РФ для для подтверждения статуса налогового резидента. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источник, знакомый с бизнесменом.

«Это только с экранов телевизора кажется, что Абрамович все время находится в Лондоне, но он очень много времени проводит в Москве», — рассказал собеседник издания.

Подтвердил статус миллиардера как резидента РФ и представитель Абрамовича Джонн Манн.

Бизнесмен занимает 13-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Состояние Абрамовича оценивается в 7,6 млрд долларов. Также он входит в список богатейших жителей Великобритании. По данным газеты Sunday Times в 2016 году состояние Абрамовича составило 9,2 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Алишер Усманов перестал быть российским налогоплательщиком.