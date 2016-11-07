«Антихакерский центр» для оборонных предприятий появился в России

Александр Евтеев — директор по информационной безопасности компании «РТ-Информ» (IT-службы «Ростеха») — рассказал о создании Корпоративного центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (КЦПКА). Об этом пишут «Известия».

Специалисты КЦПКА будут работать круглосуточно и отслеживать работу компьютеров на оборонных предприятиях РФ на предмет хакерских атак. Центр будет опреративно реагировать на попытки взлома или утечки данных, блокируя кибер-атаки. Координаты взломщиков будут передаваться в ФСБ.

Евтеев рассказал, что приказ о начале работы КЦПКА был подписан в конце октября. При этом, до этого времени система работала в тестовом режиме и отследила десятки попыток взлома информации.

«В течение года мы ежемесячно сталкивались с одной-двумя реальными угрозами, в том числе отлавливали вирусы, которые используются для кибершпионажа и финансовых хищений. Общее же количество аномальных активностей, которые нужно было проанализировать, исчислялось тысячами. Это очень серьезный объем работы», — подчеркнул он.

Подключение российских оборонных предприятий к новой защитной системе будет происходить поэтапно. Параллельно будет проходить подготовка квалифицированного персонала для работы в системе. Планируется, что к 2020 году под контролем окажется 30% таких предприятий.

Первоочередно систему внедрят на критически важных предприятиях «Ростеха».