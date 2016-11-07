Таджикистан согласился принимать авиарейсы из Жуковского

Россия и Таджикистан по итогам двусторонних переговоров пришли к соглашению о том, чтобы продолжить авиасообщение между обеими странами в полном объеме, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник в Минтрансе России.

По его словам, согласованы рейсы российских авиакомпаний в Таджикистан с вылетом из подмосковного аэропорта Жуковский. «Консультации авиавластей России и Таджикистана завершились», — подытожил источник.

Напомним, ранее таджикские власти отказывались допускать прием авиарейсов, отправившихся из Жуковского, поскольку считали этот аэропорт входящим в Московский авиаузел.

В связи с этим, по их мнению, назначение дополнительных авиакомпаний на рейсы в Душанбе и Худжанд фактически являлось увеличением Россией количества перевозчиков на этих линиях в одностороннем порядке.

СМИ ранее сообщали, что эксперты заявили о возможном прекращении авиасообщения между РФ и Таджикистаном из-за этого недопонимания.