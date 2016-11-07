ФАС потребовала вернуть потраченные на ремонт «Авроры» 18 млн рублей

Санкт-Петербургское управление ФАС России завершило проверку АО «Кронштадтский морской завод», на котором проходил ремонт крейсер «Аврора». Ведомство нашло ряд нарушений, говорится на сайте ФАС.

В частности, на ремонт крейсера деньги выделялись по гособоронзаказу, и закон запрещает расходовать эти средства на другие цели. Однако, по данным ФАС, Кронштадтский морской завод в рамках ремонта крейсера потратил на асфальтирование своих верфей более 16 млн рублей, проведя эти деньги по статье о ремонте и обслуживании судов Ленинградской военно-морской базы.

Также ведомство установило что были нарушены законы «О защите конкуренции», «О закупках», природоохранное законодательство, законы в сфере лицензирования и защиты государственной тайны.

Всего ФАС требует от компании вернуть государству более 18 млн рублей.