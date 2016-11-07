Участница гонок на «Гелендвагене» оправдана по делу о штрафе

Мировой суд оправдал участницу гонок по Москве на «Гелендвагене» Мару Багдасарян. Ее обвиняли в неуплате штрафа, сообщает «Интерфакс».

Накануне вечером автомобиль Багдасарян был остановлен на Ленинском проспекте в Москве. Девушке выписали протокол о нарушении правил парковки.

Проверив ее по базе данных, инспекторы установили, что нарушительница ранее неоднократно нарушала ПДД, за что ей выписывались штрафы.

В базе было 16 неоплаченных штрафов, из-за чего девушку задержали.

В суде сегодня Багдасарян заявила, что «произошла ошибка, и автомобиль перепутали».

«Это не моя машина и не мой штраф», — сказала она.

В мае суд отправил Багдасарян под арест на 10 суток за неповиновение полиции по делу о гонках на «Гелендвагене» сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова.