Законом о личном банкротстве за год воспользовались чуть более тысячи человек

Из 600 тысяч подпадающих под закон о личном банкротстве россиян за 13 месяцев действия норматива им смогли воспользоваться 1009 граждан. Эти данные опубликованы на портале о банкротстве.

Это 0,2% тех, кто мог бы к нему прибегнуть, сообщают «Ведомости». По данным издания, к 1 ноября было подано более 34 тысяч заявлений, суды приняли к производству около 19 тысяч.

«Ведомости» высказали предположение, что производства по делам о личном банкротстве прекращаются из-за дороговизны процедуры. По закону гражданин должен внести на депозит суда 10 тысяч рублей для оплаты фиксированного вознаграждения финансового управляющего. Кроме того, ему необходимо оплатить госпошлину в размере 6 тысяч рублей и прочие расходы.

Важную роль также играет слабая осведомленность россиян об этой процедуре. Илья Ильин из правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» сообщил, что, по его данным, в октябре 2015 года о законе не знали 69%, в сентябре 2016 года – больше 50%.

Помимо этого издание отметило отсутствие единой практики —в одинаковых ситуациях суды принимают разные решения.