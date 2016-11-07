СМИ рассказали о начале разработки закона по запуску Brexit

Правительство Великобритании начало подготовку законопроекта о начале выхода Британии из Евросоюза (ЕС). Соответствующий документ будет представлен парламенту. Об этом сообщает телеканала Sky news.

Ранее Высокий суд Лондона вынес решение, согласно которому правительству для запуска Brexit необходимо подтверждение парламента. В противном случае данный шаг будет антиконституционным.

Напомним, что премьер-министр Тереза Мэй заявляла о достаточности итогов референдума, прошедшего 23 июня, когда большинство британцев проголосовали за выход страны из ЕС. Brexit был запланирован на весну 2017 года.