В Совете Федерации поддержали концепцию проекта бюджета-2017

Бюджетный комитет Совета Федерации (СФ) одобрил концепцию проекта федерального бюджета-2017. Документ будет рассмотрен на пленарном заседании палаты 14 декабря. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Согласно проекту бюджета, доходы в 2017 году ожидаются на уровне 13,488 трлн рублей, расходы — 16,241 трлн рублей (дефицит составит более 3% ВВП).

На 2018 год планируется 14,029 трлн рублей доходов, расходов — 16,04 триллиона рублей. На 2019 год прогнозируется 14,845 трлн рублей доходов и 15,987 трлн рублей расходов.

Бюджетная политика будет сосредоточена на обретении макроэкономического равновесия за счет уменьшение зависимости от внешних факторов, стабильность внутренних экономических показателей, включая низкий уровень инфляции, долгосрочных процентных ставок и стабильной налоговой ситуацией.