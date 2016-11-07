Социалист Радев победил в первом туре на выборах президента Болгарии

Кандидат на пост президента Болгарии Румен Радев по первичным официальным данным побеждает на президентских выборах в Болгарии. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦИК Болгарии, он набрал 26,45% голосов избирателей.

Его ближайшая соперница, спикер парламента Цецка Цачева, получила 21,38% голосов.

Данные основаны на подсчете голосов на 10,5% избирательных участков.

Как и предполагали аналитики, в первом туре ни одному из кандидатов не удалось набрать 50% голосов, поэтому через неделю состоится второй тур выборов.

Всего на состоявшиеся 6 ноября выборы была выдвинута 21 пара кандидатов. Бывший главком ВВС Румен Радев, поддерживаемый Соцпартией Болгарии, призывает к отмене антироссийских санкций. Цачева, по мнению аналитиков, будет проводить проевропейский политический курс.

Нынешний премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что в случае поражения спикера парламента на выборах уйдет в отставку. Однако выразил надежду на ее победу во втором туре, если она сможет поучить голоса избирателей, которые изначально голосовал за тех кандидатов, которые не прошли первый тур.