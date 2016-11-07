В Госдуме ограничили использование служебных машин

Депутатам Госдумы неофициально запретили выезжать на служебном автомобиле далее 50 км от границы Москвы. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники в нижней палате парламента.

По словам одного из опрошенных депутатов, эта рекомендация существовала и раньше, однако на нее закрывали глаза. «Теперь это уже не просто рекомендация, а запрет», — добавил источник.

По его словам, в регламенте Думы или федеральных законах не прописано, на сколько километров из региона может выехать депутат. «Но есть устное распоряжение о том, что от административных границ Москвы в Московскую область можно ездить на служебном автомобиле не далее 50 километров», — добавил он.

Зампредседателя думского комитета по транспорту Александр Старовойтов заявил RT, что большинство депутатов представляют не Москву и Подмосковье, поэтому их поездки за пределы столицы — это поездки по личным целям.

«Если, скажем, депутат из Башкирии или Иркутска — зачем ему ехать, к примеру, в Пушкино? У него там избирателей нет. То есть, скорее всего, он поедет туда в личных целях, не связанных с выполнением профессиональных обязанностей», — обосновал депутат ограничение на перевозки.