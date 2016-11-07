Анкара обвинила в расизме противников присоединения Турции к ЕС

Министр Турции по делам ЕС Омер Челик обвинил в расизме тех, кто выступает за заморозку вступления республики в Евросоюз. Об этом пишет Reuters.

По словам Челика, противники переговоров с Анкарой «не друзья» ЕС и подчеркнул, что в настоящее время отмечается нестабильный, «хрупкий» период в отношениях между Турцией и ЕС.

Издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung опубликовало выдержки из предстоящего доклада Еврокомиссии (ЕК) о готовности Турции стать членом ЕС. В частности, 9 ноября ЕК обсудит турецкие законы о борьбе с терроризмом. Прослеживается критическая направленность суждений Еврокомиссии, включая вопрос о свободе слова в Турции в связи с информацией о закрытии СМИ и арестах журналистов после попытки государственного переворота летом текущего года.

Президент Ткрции Реджеп Эрдоган подчеркнул, что для него имеет значение не мнение Запада, а мысли своего народа.