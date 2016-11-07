Экспертиза «Полит.ру»: «Националисты» в Черногории действовали как СССР в Афранистане

В таком стиле действовал СССР, отмечают пользователи социальных сетей, комментируя заявление специального государственного прокурора Черногории Миливое Катнича о том, что за попыткой насильственного захвата власти на парламентских выборах стояли некие «российские националисты», которые намеревались, помимо прочего, убить премьер-министра Черногории.

«Грубовато, точно также советский спецназ захватил дворец премьера Амина и сверг его.... Операция по свержению режима Амина под кодовым названием "Байкал – 79" превратила Афганистан в несчастную страну...», – написал на своей странице в социальной сети Facebook азербайдлжанский политолог и журналист Заур Расулзаде (Zaur Rasulzade). «Если по сути, думаю, что все же прав прокурор – это какие-то отзвуки "царских волков"», – так прокомментировал его рассуждение политолог Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру».

Многие считают, что прокурор таким образом хотел бы обвинить Москву, но, не имея доказательств, назвал участников событий просто националистами из России. Другие выражают сомнения в том, что Россия вообще имеет отношение к происшедшему. «Куда же без русских?» – саркастически замечает пользователь Владимир Долов.

«Если учесть, что Черногория фактически живёт за счёт русских туристов, то это весьма сильная и смелая предъява», – отметил Роман Широков, журналист-фрилансер из Москвы. «Они сократили безвизовое прибывание гражданам России до 30 дней и начинают "высылку" просрочивших.», – отозвался на это читатель его блога, пользователь Станислав Боч из Москвы.

Пользователь Юрий Федоров из Санкт-Петербурга, в настоящее время проживающий в Черногории, привел перевод сообщения, опубликованного на сайте генеральной прокуратуры Черногории. В сообщении, в частности, говорилось, что прокурор Катнич предъявил журналистам на пресс-конференции фотографии с доказательствами преступления. Среди доказательств были: колючая проволока, «предназначенная для предотвращения передвижения живой силы из одного района в другой», полицейское снаряжение, наручники, а также «кастеты, телескопические дубинки, военное снаряжение, полицейские спреи для нейтрализации живой силы, рогатки». Это перечисление, в особенности рогатки, вызвало насмешки у читателей.

Напомним, прокурор Черногории заявил, что националисты из России вместе с сообщниками планировали убить премьер-министра Черногории и привести к власти оппозиционную партию. Заявление было сделано вечером 6 ноября. Осуществить убийство, по словам Катнича, должен был снайпер. По слова прокурора, это должно было помешать вхождению Черногории в НАТО.