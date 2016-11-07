Экспертиза «Полит.ру»: Соцсети ожидают победы Радева на выборах президента Болгарии

На президентских выборах в Болгарии, вполне вероятно, победит именно социалист Румен Радев, считают пользователи социальных сетей. В то же время они полагают, что для процветания Болгарии в кресле президента нужен политик масштаба Димитрова.

«Трезвый дядя. Люди будут за него, но в Болгарии не люди выбирают...», – написал Владислав Каминский (Wladislaw Haidan Kaminskij), частный предприниматель из Минска. «Учился в США, при том отлично, один из самых лучших в курсе, генерал НАТО, один из самых лучших летчиков в Европе. Самый разумный среди кандидатов. И не проигрывает, а ведет в результатах, пока. Однако выборный день еще не окончен, а есть и второй тур. Считают, что если выиграет первый тур, Радев – будущий президент», – объяснила пользователь соцсети Facebook Мария Рускова.

«Болгарию может спасти только фигура уровня Димитрова», – полагает Александр Васильев, экономист и частный предприниматель из Санкт-Петербурга. «Димитров для Болгарии сделал не меньше, чем Де Голль для Франции. Именно благодаря Димитрову (который кстати сидел в Москве), 510-тысячная болгарская армия не оказала сопротивления при Болгарской операции. Тихо и спокойно, полк за полком, колеблющаяся армия была переагитирована на сторону СССР. И после занятия Болгарии, пошла вместе с Красной Армией освобождать Югославию и брать Белград. А далее на Австрию. Вот и прикинь, сколько жизней и русских и болгарских спас Димитров», – пояснил он.

«А проамериканский, пронемецкий, протурецкий, проболгарский кандидат есть хоть?.. Какая многовекторная политика!..», – прокомментировала пользователь из Санкт-Петербурга Любовь Субтелник.

О том, что кандидат от Болгарской социалистической партии Румен Радев лидирует на выборах президента Болгарии, стало известно под утром 7 ноября. Согласно первым опубликованным ЦИК официальным данным, Радев, бывший командующий ВВС Болгарии, набрал 26,45% голосов. Его ближайший конкурент Цецка Цачева от партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» набрала 21,38%.

Эти данные были оглашены после того, как ЦИК обработал 10,48% от числа всех бюллетеней. Еще до начала выборов было известно, что они пройдут в два тура (второй намечен на 13 ноября; в первом принял участие 21 кандидат), однако аналитики высказывали мнение, что победитель первого тура станет и фактическим победителем выборов в целом.