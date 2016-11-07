Олег Сысуев: Публикации о якобы имеющейся связи «Альфа-банка» с украинскими силовиками - глупость

Публикации о действиях депутатов в связи с подозрениями в якобы имевшейся связи «Альфа-банка» с украинскими силовиками являются глупостью, связанной с провокационными действиями, заявил «Полит.ру» Олег Сысуев, бизнесмен и политик, первый заместитель председателя Совета директоров «Альфа-банка».

«Очень трудно комментировать глупости, причем глупости, явно связанные с провокационными действиями. Я, пожалуй, этого делать не буду. Просто скажу, что это глупости, рожденные провокацией. А наш караван, собственно, идет дальше. Вот и все», - сказал Олег Сысуев.

Евгений Гонтмахер, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений, член Правления Института современного развития, член Комитета гражданских инициатив, от комментариев отказался.

О том, что фракция «Единая Россия» в Госдуме поддержала запрос о проверке связи «Альфа-банка» с украинскими силовиками, сообщило 7 ноября информационное агентство ТАСС. Оно пояснило, что депутат Госдумы Федоров попросил проверить информацию СМИ о том, что военнослужащие Украины получают зарплату якобы через отделения украинского «Альфа-банка».