В Думе подтвердили ограничение использования служебных машин

Член комитета Госдумы РФ по регламенту и организации работы нижней палаты парламента Владимир Поздняков рассказал об ограничениях на использование служебных автомобилей депутатов на расстоянии более 50 км от Москвы. Об этом сообщает ТАСС.



«Во внутренних документах управделами президента действительно такая статья есть — об ограничении в 50 км», — рассказал Поздняков.

Он отметил, что ограничения существовали и ранее, однако не работали в полной мере. До Думы седьмого созыва депутаты передвигались на служебных автомобилях до границы Подмосковья. Для передвижения на служебной машине за Московской областью требовалось специальное разрешение.

«Мы сейчас будем настаивать на том, чтобы эту меру снять, оставить (в качестве ограничения) Московскую область», — подчеркнул Поздняков.