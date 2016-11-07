Медведев запретил госорганам требовать у граждан уже имеющиеся справки

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень документов, которые отныне запрещено требовать у граждан при оказании госуслуг. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.

Перечень включает 85 наименований документов и сведений, которые предоставляются 25 федеральными органами исполнительной власти для оказания государственных и муниципальных услуг.

Премьер поручил федеральным органам исполнительной власти, ответственным за регулирование в соответствующей сфере деятельности, определить требования к формату предоставления этих документов и сведений.

В сопроводительном письме к документу сказано, что это решение позволит реализовать законодательное требование о запрете запрашивать у заявителя уже имеющиеся у госорганов документы при оказании госуслуг, унифицировать информационное взаимодействие органов исполнительной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления с федеральными органами власти, ускорить предоставление сведений по межведомственным запросам, повысить качество государственных и муниципальных услуг.