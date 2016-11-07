07 ноября 2016, 13:49
В Киеве заявили об обнаружении в море российского беспилотника
Пограничники Мариупольского отряда морской охраны обнаружили в Азовском море беспилотный летательный аппарат российского производства, говорится в сообщении на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.
Согласно сообщению, речь идет о беспилотнике «Орлан-10», который в момент обнаружения дрейфовал в море на расстоянии около трех километров от береговой полосы.
Беспилотник, который находится в рабочем состоянии, проверят сотрудники Службы безопасности Украины.
Российская сторона не прокомментировала данное сообщение.
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