В Киеве заявили об обнаружении в море российского беспилотника

Пограничники Мариупольского отряда морской охраны обнаружили в Азовском море беспилотный летательный аппарат российского производства, говорится в сообщении на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению, речь идет о беспилотнике «Орлан-10», который в момент обнаружения дрейфовал в море на расстоянии около трех километров от береговой полосы.

Беспилотник, который находится в рабочем состоянии, проверят сотрудники Службы безопасности Украины.

Российская сторона не прокомментировала данное сообщение.