В Москве за сутки зафиксировали более 560 ДТП

В Москве из-за ухудшившихся погодных условий за минувшие сутки зафиксировано более 560 дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП 4 человека погибли и еще 18 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.

«За минувшие сутки на дорогах Москвы зафиксировано 562 ДТП с материальным ущербом. В 14 авариях есть пострадавшие — четыре человека погибли и 18 получили различные травмы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Большинство ДТП произошло по причине несоблюдения скоростного режима движения автотранспортного средства и опасного маневрирования в условиях гололеда.

При этом в столице вновь ожидается снегопад, что может привести к новым происшествиям. ГИБДД призывает быть бдительными на дорогах, соблюдать правила движения и, по возможности, пересесть водителям на общественный транспорт.